Avec Proxisanté, la Wallonie entame la réforme de ses soins de santé de première ligne

Ce premier pas constituera ensuite une base de travail pour une série d'ateliers participatifs qui seront organisés en présentiel et en visio-conférence dans le courant de cette année, avec différents représentants des métiers de la santé de première ligne.

La clôture de cette vaste consultation et co-construction se tiendra en décembre prochain avec la définition d'un socle de pratiques, structures et éléments divers à mettre en œuvre pour améliorer les soins de santé de demain en Wallonie.

Si la crise sanitaire a été un accélérateur de collaboration entre plusieurs structures, il convient aujourd'hui de les organiser au mieux

"Cette réorganisation de l'offre d'aide et de soins de première ligne en Wallonie est attendue depuis un certain temps par les travailleurs et travailleuses du secteur. Si la crise sanitaire a été un accélérateur de collaboration entre plusieurs structures, il convient aujourd'hui de les organiser au mieux. Ce projet participatif doit déboucher sur de meilleurs conditions et organisations de travail dans les soins de santé de première ligne et offrir des soins de santé optimum à chaque personne", a commenté la ministre Morreale.