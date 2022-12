Avec plus de 160 ballons touchés face à la Pologne, Rodrigo de Paul égale le record de Juan Sebastian Veron

Victorieux 2-0 face à la Pologne, l’Argentine s’est qualifiée pour les 1/8e de finale. Si Lionel Messi a raté un penalty, c’est surtout la performance de Rodrigo de Paul qui est à noter.

Depuis qu’Opta analyse les statistiques de la Coupe du monde en 1966, un seul joueur avait réussi a touché plus de 160 ballons et adressé plus de 130 passes sur une seule rencontre.

Si le record de Juan Sebastian Veron en 2010 face à la Grèce (175 ballons touchés et 132 passes) n’a pas été battu, Rodrigo de Paul s’en est rapproché.

Le milieu de terrain de l’Atletico Madrid a touché 165 ballons et adressé 137 passes à ses équipiers lors de la victoire de l’Argentine face à la Pologne. C’est le défenseur Romero qui a reçu le plus de ballons du joueur avec 21, Lionel Messi arrive 2e avec 20 ballons reçus.

Avec 10,78 kilomètres, de Paul est aussi le joueur argentin qui a le plus couru pendant la rencontre. Titulaire lors de chaque rencontre, il devra répéter ce genre de performance pour tenter de qualifier l’Argentine pour les 1/4 de finale de la Coupe du monde. L’Argentine affronte en 1/8e l’Australie, un adversaire a priori à la portée de Messi et compagnie.