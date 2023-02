Avec Player Non Player, Agar Agar jongle entre virtuosité et virtualité

Ces années ont permis aussi aux deux membres du groupe d’évoluer et, au fil du temps, d’aborder la musique différemment. “Créativement parlant, on se fait beaucoup plus confiance puisqu’on se connaît de mieux en mieux, ce qui fait que ça nous a ouvert des portes quant aux moyens de création purs et durs”, précise Clara. “On a tout de même gardé quelque chose depuis le début”, ajoute Armand, “c’est ce truc très intuitif, ancré dans l’instant présent. On ne presse pas nos idées et on ne s’impose pas de directions trop fortes avant de faire la musique. On est sans cesse dans une recherche dans la matière. C’est un truc qu’on a conservé et je pense que c’est ça qui fait que notre musique a changé : on a évolué et donc la musique que l’on fait n’est pas contrainte par le passé mais uniquement par le présent.” En résulte cet album qui s’inscrit dans la lignée de leurs anciens projets, gardant cette touche électropop française tout en y intégrant des influences d’Outre-Manche (comme des touches de jungle ou de drum’n’bass par endroits), ou même cinématographiques, lorsqu’on entend des nappes de synthés dans les intros des derniers morceaux de l’album (No Pressure, Dude On Horse, It’s Over, Plaine) qui rappellent un peu Badalamenti. "C’est une grosse influence de fond. C’est marrant parce que je n’en ai jamais parlé mais ses atmosphères musicales sont incroyables. Les premières notes de ces morceaux-là mettent en avant un synthé que j’ai beaucoup utilisé dernièrement qui n’était pas dans les anciens albums d’Agar Agar, qui s’appelle le Roland Super JV. Dedans, il y a pas mal d’émulations de synthés de type Wurlitzer qui étaient utilisés dans ses musiques. Comme c’est émulé par un moteur de son qui est plus des années fin 90-2000, ça a une couleur fort différente, moins chaleureuse mais que je trouvais plus à mon goût pour cet album, donc je comprends le lien.