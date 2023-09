Avec ou sans l'héritage de Wagner : comment la Russie cherche à exercer son influence sur le continent africain

Quelles sont les intentions du Kremlin sur le continent africain ?

Nul doute que la Russie cherche à exercer une influence stratégique. Avancer ses pions, à mesures des putschs (Mali, Guinée, Burkina Faso, Niger, Gabon). Profitant de l’insécurité au Sahel et dans les pays fragilisés par les contestations sociales, tandis que la présence française est de plus en plus contestée.

Comment la Russie exerce-t-elle son influence ?

Analyse avec Lou Osborn et Dimitri Zufferey, auteurs du livre : "Enquête au cœur du système Prigojine" (Ed. Faubourg), et membres du collectif d’enquêteurs "All Eyes for Wagner".

600 entreprises en héritage

Quels sont les outils du Kremlin ?

L’héritage de l’ancien patron de la milice Wagner, Evgeni Prigojine, mort le 23 août dans le crash d’un avion, est immense. Crucial pour le Kremlin, dans sa volonté de peser sur le plan géopolitique.

Cet héritage est composé de centaines d’entreprises : Concord, Megaline LLC, Broker Expert LLC, M-Invest LLC, Agro Kapital LLC, etc. Des sociétés actives dans la sécurité, la propagande, l’exploitation des ressources, hydrocarbures et mines, la vente de diamants et de bois rouge, la logistique, la finance… "Près de 600 sceaux d’entreprises ont été identifiés", précise Dimitri Zufferey.

Lou Osborn veut écarter un malentendu : "Le groupe Wagner n’existe pas en tant que tel, son offre repose sur une myriade de sociétés qui appartiennent à la holding Concord".

Tout un empire lucratif et mafieux, soutenu depuis toujours par le Kremlin. Ces sociétés jouent un rôle opérationnel important en Russie mais aussi à l’étranger, notamment dans plusieurs pays d'Afrique.

La marque Wagner se franchise d’elle-même

Que reste-t-il de Wagner aujourd'hui ?

Après la mutinerie avortée, le Kremlin a commencé le démantèlement des activités du groupe. Il a dissout le groupe Patriot Media, l’empire médiatique qui a permis à Evgueny Prigojine d’influencer les réseaux ; recentré les membres de la milice Wagner en Biélorussie. Le groupe est cependant resté actif au Mali, en République centrafricaine (RCA) et probablement encore en Libye, comptant 5 à 10 000 hommes sur le continent.

"Un certain nombre d’employés qui ont travaillé pour ces entreprises ont commencé à exercer dans d’autres organisations", observe la chercheuse. "On les voit reproduire des activités qu’ils avaient faites avec Wagner. Il y a une dissémination des savoirs faire, que ce soit dans le combat, la manière de conduire une opération militaire ou une opération d’influence en ligne."

Wagner décapité et démantelé. Mais Wagner encore bien vivant et actif.

"La marque Wagner se franchise d’elle-même", ajoute Lou Osborn. C’est la thèse de son livre "Enquête au cœur du système Prigojine", co-écrit avec Dimitri Zufferey.

Il reste des interrogations : "Les opérations de cyber influences continuent sur le continent, mais on ne sait pas si elles ont été reprises par un autre acteur ou pas".