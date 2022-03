Avec moins de vent, peut-on revoir un sprint massif à Gand Wevelgem ?

Après des éditions très venteuses et agitées, le 84ème Gand-Wevelgem de ce dimanche s’annonce, sur papier, un peu plus calme. Tout profit pour les purs sprinteurs ? Ils seront nombreux au départ, mais combien pourront digérer le Mont Kemmel et les 'Plugstreets' ?

Comme l’an dernier, le départ de ce Gand-Wevelgem sera donné depuis… la Grote Markt d’Ypres. Le parcours sera similaire à l’édition 2021, avec donc un peu plus de 248 km à avaler et la dernière montée du Mont Kemmel placée à un peu plus de 30 km de l’arrivée.

Cette classique a longtemps été considérée comme le championnat du monde des sprinteurs. Mais depuis quelques années, les organisateurs ont choisi d’ajouter un peu de piment avec deux décisions fortes : rapprocher le Mont Kemmel de l’arrivée et faire passer le peloton sur des chemins en gravier. En hommage aux victimes de la Première Guerre mondiale tombées dans la région, Gand-Wevelgem emprunte les 'Plugstreets' depuis 2017. Pour l’instant, ces routes non asphaltées n’ont jamais fait la différence, la course ne s’est jamais jouée dans ces 'Plugstreets'. Par contre, les différentes bosses et le nouveau positionnement du Mont Kemmel ont permis de durcir la course et d’éviter une arrivée avec un important peloton.