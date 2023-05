Avec "Mayrig", Eva Zaïcik rend hommage aux "mères arméniennes"

Révélation lyrique aux Victoires de la Musique Classique en 2018, deuxième Prix du Concours Reine Elisabeth en 2019, Eva Zaïcik n’a pas déçu les attentes. Omniprésente sur les scènes d’opéra et de concert, elle a également signé un parcours discographique sans faute dans le répertoire baroque, avec successivement Venez chère ombre puis Royal Handel, chaque fois avec le Consort de Justin Taylor, puis avec un disque de musique italienne autour du Nisi Dominus de Vivaldi avec Le Poème Harmonique de Vincent Dumestre.

Cette fois, elle change d’univers avec, à son menu, des mélodies arméniennes du célèbre Komitas, dont Debussy saluait le génie, mais aussi du compositeur franco-arménien Garbis Aprikian : ancien élève d’Olivier Messiaen aujourd’hui âgé de 96 ans, ce musicien a largement contribué à diffuser la culture arménienne en transcendant les frontières entre musique classique et musique populaire. Accompagnée du violoniste David Haroutunian et de la pianiste Xénia Maliarevitch, Zaïcik témoigne du même talent, de la même qualité vocale et de la même expressivité que dans ses albums précédents. Et comme le disque est dédié aux mères (Mayrig, en arménien), il tombe pile dans l’actualité.

CD Alpha/Outhere