Avec Lotte Kopecky, les petites filles rêvent de cyclisme

Vous avez beaucoup entendu son nom ces dernières semaines: Lotte Kopecky. La coureuse cycliste belge a terminé à une très jolie deuxième place au Tour de France en juillet. Et cette semaine, elle a fait briller les couleurs de la Belgique aux Mondiaux de Glasgow.

Des trophées qui font visiblement rêver des petites filles chez nous. Depuis quelque temps, elles sont de plus en plus nombreuses dans les clubs, ou en tout cas un peu plus nombreuses.

C'est le cas au Vélo Club Ardennes. Nous y avons rencontré April, 7 ans, et Pauline, 11 ans, deux véritables mordues de la Petite Reine.

Regardez notre vidéo.