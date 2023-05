Avec LifeX, la colocation en Europe s’adapte au design nordique

Lancé en 2017 par Sune Theodorsen et Ritu Jain, LifeX est un service de colocation moderne et design, à mi-chemin entre AirBnb et le mode de vie "hygge", véritable recette du bonheur à la danoise.

La plateforme, peu connue, propose pourtant plusieurs logements dans huit villes européennes. On retrouve les villes danoises Copenhague, et Aarhus, les villes allemandes Berlin, Halle et Munich, ainsi que Paris, Londres et Oslo.

Chaque logement est meublé et décoré avec des meubles haut de gamme au design nordique (les fans du design danois peuvent s’en convaincre en jetant un œil aux photos présentes sur le site), et niveau services, tout est inclus. Du nettoyage des communs aux linges de salle de bain et chambre, en passant par internet et les charges comme l’eau, l’électricité et le gaz.