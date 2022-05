Avec leur nouvel album, les huit violoncellistes d’Ô-Celli nous emmènent en Amérique

Durant le confinement, l’ensemble avait publié deux vidéos "lockdown", avec notamment une reprise d’une autre chanson phare du groupe Queen, The Show must go on, un message à la portée hautement symbolique dans cette période de confinement où les concerts étaient interdits.

Ô-Celli est un ensemble assez connecté notamment sur YouTube et Facebook et ils sont en train de sortir plusieurs vidéos autour de leur nouvel album intitulé "Ô-Celli in America". C’est donc le quatrième album de l’octuor qui sortira le 10 juin prochain. Un album qui fête donc les 10 ans de concert de l’ensemble.