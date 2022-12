Avec les taux d’intérêt qui remontent, les bons d’État font leur grand retour

Ils ont fait leur retour en 2022 et les Belges ont investi dans ces bons d’État. Cela a rapporté plus de 100 millions d’euros cette année à l’État.

Qu’est-ce qu’un bon d’État ?

C’est un produit financier, un placement proposé par l’État sous forme d’une obligation. Acheter des bons d’État signifie que vous prêtez votre argent à l’État pour trois, cinq, huit ou dix ans, en fonction de la durée que vous aurez choisie. L’État en a besoin pour financer sa dette ou combler un déficit budgétaire — on sait ce que c’est.

En quelque sorte, vous achetez de la dette en achetant des bons d’État. En échange, vous recevez des intérêts chaque année. Le taux d’intérêt sera fixé dès le départ, lorsque le bon est émis, et il ne bougera plus. Ces intérêts annuels, c’est ce qu’on appelle un coupon. Et lorsque le bon d’État arrive à échéance, votre capital de départ vous est remboursé.

Un placement très sûr et garanti

C’est donc un placement très sûr et garanti en fonction, bien entendu, des taux d’intérêt proposés. C’est l’Agence fédérale de la dette qui gère ces bons d’État. On n’achète donc non pas une action, mais une obligation, et on prête notre argent à l’État.

De retour depuis cette année

La Belgique a arrêté d’émettre des bons en 2019, tout simplement parce que les taux d’intérêt étaient devenus bien trop bas, voire carrément négatifs. Ça n’allait donc absolument rien rapporter aux investisseurs. Mais dans le courant de cette année, les taux sont remontés petit à petit à des niveaux qui pouvaient commencer à être intéressants pour les particuliers. Le bon d’État a donc fait son grand retour en juin dernier, puis en septembre et ici en décembre. Il y a en tout maximum quatre périodes d’émission de bons par an.

Taux d’intérêt : 2 à 2,4%

Le taux d’intérêt ici était fixé aux alentours de 2-2,4%. Ce taux est très important pour connaître le rendement de votre investissement, car une taxe, un précompte mobilier de 30% sera déduit de votre coupon, de vos intérêts annuels. Et donc, au total pour cette année, l’État a ainsi pu collecter plus de 108 millions d’euros.

C’est vraiment un produit destiné aux particuliers belges ou européens, aux asbl ou encore aux fondations. L’idée est de toucher ce qu’on appelle "les petits épargnants" et leur dire que plutôt que de laisser dormir leur argent sur leur compte d’épargne, qui ne rapporte de toute façon plus rien, autant l’investir dans les bons d’État avec une opération win-win : un placement sans risque qui est garanti.

De 2500 à des centaines de milliers d’euros par investissement

Le montant moyen est 20.000 euros. Ç’a été constaté chaque année, chaque fois. Ça veut donc dire qu’il y a pas mal de montants de l’ordre de 2500 ou 5000 euros, mais qu’il y a aussi quelques montants de plusieurs centaines de milliers d’euros dans les bons d’État.