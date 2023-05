Avec les retours de trois titulaires, le Standard sera au complet pour affronter la Gantoise

Après le partage concédé au Cercle de Bruges, 0-0, le Standard reçoit la Gantoise, ce samedi, à Sclessin, dans le cadre de la 2e journée des Europe Play-Offs. Un match crucial pour les Liégeois qui, après les deux points perdus, n’auront pas droit à l’erreur face aux Buffalos. En revanche, les Rouches savent qu’ils peuvent réaliser une belle opération en cas de victoire. Une rencontre dont l’importance n’échappe pas à Ronny Deila, l’entraîneur du Standard.

"C’est un match clé qui nous attend ce samedi face à une très bonne équipe de Gand. Un top match qui va déterminer l’avenir du Standard dans ces Play-Offs mais je suis confiant, on sait ce qu’on doit faire et on fera tout pour l’emporter face aux Gantois, de manière à prendre la tête de cette compétition."