Avec les premiers rayons du soleil, Marco, le marchand de glaces, est de retour

"C’est une star de la région. Quand on voit Marco arriver, on a le sourire, c’est lié et quand on entend la mélodie de sa camionnette, on peut se dire que le printemps arrive".

Après quatre mois de pause hivernale, Marco est de retour et c’est comme si rien n’avait changé, et pourtant… "Entre-temps, la crise énergétique a entraîné une remise en question, explique-t-il. Certaines marques ont augmenté les prix. Cela me pose question. Est-ce que les familles ont encore la tête à sortir acheter un cornet?"

Mais la sortie des petits et grands dès les premières notes de la petite mélodie qui s’évade de sa camionnette le rassure assez vite. "Je suis un glacier sur routes, mais sur les routes restreintes d’un périmètre local. J’ai une clientèle de fidèles. Certains clients étaient enfants quand ils venaient chercher des glaces, maintenant ils ont fondé une famille mais ils continuent de venir se rafraîchir avec mes produits".

Cela fait 26 ans maintenant que Marco Giuliano vend des glaces. Si vous sillonnez un de ces jours les Hauts-Pays, vous risquez d’être happé par sa petite musique sur une route des Honnelles, de Dour ou de Quiévrain.