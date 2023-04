Avec les influenceurs, la communication 2.0 s’invite à la Maison du Tourisme de Spa

La communication est plus précise, plus efficace et menée par un influenceur dont l’expertise est reconnue "c’est ça qui nous plaît, Maxime ce n’est pas quelqu’un qui se promène depuis peu, c’est un marcheur confirmé, il est crédible. Quand on donne une brochure, c’est une information qui nous convient, que nous avons rédigée nous-même. Ici, c’est lui qui promotionne notre sentier et il est crédible aux yeux de la communauté des randonneurs" poursuit la directrice de la Maison du Tourisme.

Avec cette opération, l’office du tourisme de Spa espère avoir une vidéo léchée et moderne, renforcer sa visibilité sur les réseaux sociaux et surtout, toucher un public cible assez large et le séduire avec une figure reconnue. Une communication modernisée déjà testée dans d’autres communes belges et françaises et qui semble séduire toujours plus. D’ailleurs, l’office du tourisme envisage de retenter l’expérience pour une autre activité avec un autre influenceur.