Avec les fausses images, fausses vidéos et des fausses voix générées par le côté sombre de l'intelligence artificielle, nous entrons dans une terrible ère du doute, un défi posé aux Medias

Le business des médias est à nouveau menacé dans sa crédibilité. Et le nouvel ennemi des médias, c’est la face sombre de l’intelligence artificielle. Alors, sauf si vous avez vécu dans une grotte au fin fond de l’Afghanistan, vous avez tous vu ces images avec le Pape, portant donc une immense doudoune blanche Balenciaga ou Emmanuel Macron poursuivi par des manifestants dans les rues de Paris ou encore cette photo de l’ancien président américain Donald Trump, déambulant dans les rues de New York avec une foule immense derrière lui.

D’ailleurs, l’office de Donald Trump a republié cette photo qui a été vue depuis lors plus de 6 millions de fois. Le gros souci, c’est vraiment un très gros souci pour les médias et donc notre démocratie, c’est que ces photos n’en représentent pas la réalité vu que ces événements n’ont jamais existé. Dans le cas de la photo de Donald Trump, il n’a fallu sans doute que quelques secondes à ce fan pour créer une image totalement fausse, mais tout de même relayée dans les médias du monde entier. Rien de plus simple en effet, puisque des outils d’intelligence artificielle sont à la portée aujourd’hui de n’importe qui. Le résultat, c’est que les médias doivent plus que jamais avertir leurs lecteurs et leurs téléspectateurs que les images, les vidéos ou les voix qu’ils entendent peuvent être fausses, trafiquées par l’intelligence artificielle avec une telle précision, une telle véracité, qu’il est impossible pour quelqu’un qui n’est pas un spécialiste de dire si cette image vidéo ou voix est fausse ou vraie. Vous voyez déjà tous les dégâts que l’on peut faire demain, pour ne pas dire déjà aujourd’hui...