Avec le Vespa Tour, la région namuroise se découvre les cheveux au vent

Vous êtes passionnés de véhicules ancêtres ? À court d’idée originale pour profiter de vos week-ends ? En amoureux ou entre amis ? Vous avez envie de vivre une activité́ touristique extraordinaire ?

Replongez-vous dans l’ambiance des sixties en enfourchant une vespa, à la découverte de Namur et ses environs. Vous découvrirez de larges étendues et de superbes points de vue. En plus de l’incontournable Citadelle namuroise, vous tomberez sous le charme de l’Abbaye de Floreffe et de ses imposantes constructions dominant la vallée de la Sambre.