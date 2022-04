Avec le titre du Real Madrid, Carlo Ancelotti devient le premier coach à remporter les 5 grands championnats

Carlo Ancelotti est devenu ce samedi le premier entraîneur à s’imposer dans les cinq grands championnats européens. Avant devenir le premier à soulever pour la 4e fois la Ligue des Champions ?

Carlo Ancelotti peut-il être considéré comme le meilleur entraîneur de tous les temps ? Si la réponse est toujours difficile à donner, sa place au panthéon des meilleurs entraîneurs de tous les temps est assurée pour le coach italien.

Avec la victoire du Real Madrid en Championnat d’Espagne, Carlo Ancelotti complète un peu plus son incroyable palmarès de T1. Titré déjà en Italie, Angleterre, France et Allemagne, Carlo ajoute donc le dernier des cinq grands championnats qui lui manquait.

Championnat Club Année Italie – Série A AC Milan 2004 Angleterre – Premier League Chelsea 2010 France – Ligue 1 PSG 2013 Allemagne – Bundesliga Bayern Munich 2017 Espagne – Liga Real Madrid 2022

Après cette statistique incroyable, Carlo Ancelotti est en route pour battre un autre record, celui du plus grand nombre de Ligue des Champions remportées. Pour le moment, le coach italien en a gagné trois (2003 et 2007 avec l’AC Milan et 2014 avec le Real Madrid).

Mais pour cela, il faudra d’abord prendre le dessus sur Manchester City lors de la demi-finale retour à Bernabeu (défaite 4-3 au match aller). Avant de définitivement clôturer le débat du plus grand coach ?