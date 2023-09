Avec le temps va, tout s’en va : le temps qui passe, une obsession dans l’histoire de l’art

Grecs et Romains ont souvent représenté les trois Parques "qui ont un écheveau qu’elles vont filer et ça, c’est justement le personnage qui va retenir Camille Claudel puisqu’il s’agit de Clotho, qui s’appellera Nona en romain. Et puis il y a la deuxième qui est celle qui défile le fil de la vie et puis Atropos, la mort, celle qui coupe évidemment ce fil".

D’après l’historienne de l’art Anne Hustache, les Parques ont "énormément d’importance et cette idée du fil de la vie que l’on construit, que l’on délie et que l’on coupe montre aussi que, finalement, l’homme ne choisit pas, ce sont ces Moires, en grec – on les appelle les Parques en romain – qui décident de tout et c’est vraiment intéressant de faire ce lien entre l’Antiquité et Camille Claudel puisque le personnage âgé a, en fait, une première version qui porte le nom de Clotho".

L’image et le symbolisme des Parques sont passés à travers les siècles : "ce thème va également marquer la Renaissance, on a de nombreux artistes qui prennent ce thème pour le mettre sur toile ou en sculpture, et même à la fin du Moyen-Âge on voit apparaître les Parques comme étant des allégories du temps qui passe et de la mort qui nous attend".