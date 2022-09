"Avec le temps" de Léo Ferré : l'art du renversement performatif pour devenir un tube

Avec le temps, tout le monde comprend les paroles. Le texte, sur la fuite du temps et l’évanouissement du sentiment amoureux, est limpide. Et Ferré n’est pas le premier à traiter de ce thème. Voir Ronsard qui, dans un sonnet à Hélène, s’écrie "Le temps s’en va, le temps s’en va". Mais Ferré fait du Ferré et rythme donc son texte de punchlines.

"Avec le temps, va, tout s'en va / L'autre qu'on adorait, qu'on cherchait sous la pluie / L'autre qu'on devinait au détour d'un regard / Entre les mots, entre les lignes / Et sous le fard d'un serment maquillé qui s'en va faire sa nuit / Avec le temps tout s'évanouit"… : référence à la prostitution et personnification du serment en prostituée. C’est-à-dire quelqu’un qui joue un rôle, qui fait semblant d’offrir du sentiment.

Ferré veut nous alerter sur la dimension putassière des serments d’amour. L’argent et le pacte avec le diable sont présents dans le texte : "L'autre à qui l'on donnait du vent et des bijoux / Pour qui l'on eût vendu son âme pour quelques sous".

Et puis, il appuie là où ça fait mal, évoquant la solitude qui suit l’abandon : "Le samedi soir quand la tendresse s'en va toute seule", mais aussi "Et l'on se sent glacé dans un lit de hasard. Et l'on se sent tout seul peut-être mais peinard".

Il parle aussi de la vieillesse de l’amour et du coup de vieux que nous offre la fin d’un amour : "Et l’on se sent blanchi comme un cheval fourbu"…

Sans compter ce clin d’œil. Quand il veut montrer l’aspect humiliant et rabaissant de l’amour, Ferré utilise la métaphore du chien – "Devant quoi, l'on s'traînait comme traînent les chiens" - qui fait écho à une autre chanson triste où il est dit "Laisse-moi devenir. L'ombre de ton ombre. L'ombre de ta main. L'ombre de ton chien". Chez Ferré et chez Brel, on est dans la même position de soumission animale. On s’arrêtera une seconde sur ce qui choque l’oreille lorsqu’il dit – alors qu’il vient d’évoquer "l’autre" - "devant quoi" et pas "devant qui"… Ce n’est pas une faute de français, c’est une ellipse grammaticale… Quand il dit "devant quoi", il ne parle pas de la personne – sauf à la réduite à l’état d’objet (ce qui n’est pas le cas ici), il parle du sentiment amoureux.