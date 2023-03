Avec le SPOTT, le Centre culturel d’Ottignies-LLN dépoussière son image et entre dans la modernité

Le Centre culturel d’Ottignies-Louvain-la-Neuve a fait souffler un vent de modernité dans ses murs. Mardi soir, il a dévoilé son nouveau nom. Désormais, on parlera du SPOTT, une appellation simple et percutante, pour rompre avec l’image très institutionnelle du centre. La signature, l’identité graphique et les outils de communications du SPOTT seront également dépoussiérés.

Le choix du nom est le fruit d’un processus participatif qui a remporté un franc succès. En septembre 2022, la population a été invitée à classer par ordre de préférence une liste de huit noms présélectionnés par le Centre culturel, et de proposer d’autres idées. Au total, 344 personnes ont donné leur avis et proposé de nouveaux noms. SPOTT avait été soumis par un habitant de la commune.

"SPOTT, c’est la volonté de mettre en lumière toutes les formes de cultures, en y donnant accès au plus grand nombre", expliquent ses responsables.

Ce mercredi, dans l’émission Brabant wallon matin sur Vivacité, Etienne Struyf, directeur du SPOTT, a répondu aux questions d’Olivier Gilain.