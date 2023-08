Avec le RushTok, des internautes montrent l'envers du décor des sororités américaines.

Sur TikTok, c’est tout un univers. Car oui, depuis l’avènement des réseaux sociaux, les coulisses du rush sont bien documentées, notamment celles concernant les sororités. Chaque année, des étudiantes sont désignées comme les PNM ("potential new members") ou "nouvelles membres potentielles" en fonction de leur look et de leur nombre d'abonnés.

Dans les vidéos, les prétendantes montrent ce qu'elles amènent dans leur sac pour affronter l'aventure du rush : maquillage, collations, carnets de notes, tenues... Elles prennent aussi soin de se renseigner sur les codes vestimentaires de leurs sororités favorites afin de faciliter leur intégration.