Avec le retour du soleil, c’est aussi la reprise chez les glaciers

La première glace de l’année

Et pour beaucoup, hier, c'était la première glace de l'année: "On achète de la glace à la maison et on en mange en hiver, mais venir chez le glacier et manger en terrasse, c’est la première fois", nous explique une famille. Près d’eux, un couple et son chien déguste une coupe après une balade de plusieurs kilomètres et c’est un véritable plaisir. Nous croisons aussi un grand-père avec son petit-fils. Ils ont opté pour une boule framboise et une boule citron.

On annonce encore des températures douces pour les prochains jours, de quoi donner l'envie de déguster une bonne glace en terrasse.