Avec le retour de l’inflation, le marché de l’occasion va connaître un succès fou !

La sortie de crise, que ce soit celle-ci ou toutes les autres à venir au passé, viendra souvent des entreprises. Pourquoi ? Mais parce qu’elles ne tergiversent pas comme nos politiques, si elles se trompent, elles perdent des marchés ou tout simplement tombent en faillite.

La sanction est immédiate, à l’inverse du monde politique. Le pouvoir d’achat est devenu le sujet numéro un des politiques qui nous aident avec justement des aides qui sont en réalité de futurs impôts qu’on ne présente pas sous cet angle. Les entreprises, elles sont toutes en train de réfléchir à comment passer ce cap de l’inflation débridée, mais sans perdre leurs clients. Et puis il y a la seconde main, avec quelques enseignes spécialisées qui s’en occupent et quelques pures players sur Internet qui occupent le marché de la seconde main. Suite aux pénuries et à l’explosion de l’inflation, le marché de l’occasion a reçu un coup de pouce extraordinaire. Toutes les marques, tous les secteurs sont en train de s’engouffrer dans le marché de l’occasion. Ça va durer car même si l’inflation va retomber en 2023, elle sera toujours plus élevée qu’elle l’a été durant les 30 dernières années car la décarbonation de notre économie va faire automatiquement augmenter les prix...