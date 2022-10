Les Suédois de Teenage Engineering, spécialisés dans les appareils de musique électronique (dont les pocket operator, très populaires), sont de retour avec le Record Factory, un gadget à mi-chemin entre une platine vinyle et un jouet.

Il est vrai que, visuellement, le Record Factory ressemble plus à un jouet Fisher Price qu’à une platine vinyle. Et pourtant, il s’agit bel et bien d’une platine fonctionnelle, qui permet de connecter une source audio, et de graver des petits vinyles.