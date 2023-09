Avec le PTB au pouvoir, quelles entreprises seraient nationalisées ? "Les banques oui, mais pas les coiffeurs !"

Interrogé dans le cadre du Podcast "Le Tournant", le président du PTB, Raoul Hedebouw a pris le temps de développer, sur 50 minutes, le programme de son parti face aux défis de la crise écologique. Sans grande surprise, il estime que c’est tout le système capitaliste qui est à déconstruire si l’on veut "arrêter la course folle au profit qui épuise les travailleurs et la planète".

Pour lui, cela passe notamment par une vraie planification économique de la part des États, par de l’investissement massif dans les services publics (notamment les transports en communs) et par la nationalisation d’entreprises dans certains secteurs stratégiques. Oui mais lesquels précisément ?

Raoul Hedebouw précise : "Pour moi, ça concerne quelques secteurs… pas 40.000. Je ne parle pas de nationaliser les coiffeurs, évidemment, pas du tout, que du contraire. Moi, je parle du secteur énergétique, du secteur du transport (même si chez nous il reste globalement public, heureusement) et le secteur bancaire". Le président du PTB estime qu’il est anormal que "quatre banques contrôlent quasiment toute notre économie, qu’elles décident de la vie et de la mort de n'importe quelle entreprise en Belgique. Et ce, malgré qu’elles ont foutu toute notre économie en l'air en 2008, aujourd'hui, elles ont gardé tout leur pouvoir Donc oui, on doit revenir à du secteur public là-dedans".

L'exemple français

Quant à savoir comment cette nationalisation pourrait se faire, les réponses sont floues. "Mitterrand l’a bien fait en 1981, en France" explique Raoul Hedebouw. Il faut noter qu’à l’époque les entreprises industrielles et les banques nationalisées étaient toutes françaises, celles qui étaient succursales de groupes étrangers n’étaient pas concernées. Or, aujourd’hui, parmi les quatre grandes banques dont parle Raoul Hedebouw (KBC, Belfius, ING et BNP Paribas – Fortis) deux sont des filiales de groupes étrangers (ING et BNP), et Belfius est déjà détenue à 100% par l’État.