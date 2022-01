Avec le coup d'état au Burkina Faso, le Sahel passe un peu plus au main des militaires

Selon Philippe De Leener, spécialiste de l'Afrique et professeur à l'école de sciences politiques de l'UCLouvain, les coups d'états récents sont portés, soutenus par les populations. En réaction à la gestion du pays tant économique que sécuritaire:

"À la limite, l'armée rend service à la nation. Elle permet de rendre visible et audible, ce que finalement beaucoup de gens vivent au quotidien. Donc, on n'est pas dans le cadre d'un régime narcotrafiquants, de crapules qui viennent sous couvert de militaires, prendre le pouvoir. On n'est pas du tout là-dedans. En tout cas au Mali, au Burkina Faso ou en Guinée. C'est un groupe d'acteurs qui sont préoccupés par la stabilité et l'avenir de leur pays, et ils sont poussés en cela par une une population qui est très jeune".