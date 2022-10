Avec le changement climatique, le chardonnay prend racine dans les Hauts-de-France.

Au milieu des champs de betteraves et des maisons en briques qui entourent la petite commune de Quiéry-la-Motte, à quelques kilomètres de Douai, les quatre hectares et demi recouverts de vigne verdoyante constrastent avec le paysage traditionnel du nord de la France. Une dizaine de vendangeurs donnent des coups rythmés de sécateur et remplissent délicatement les caisses de grappes vert clair. Après le pressage et la fermentation, elles permettront de confectionner la première cuvée de Chardonnay de la région.

Agriculteur depuis 25 ans, Laurent Sellié était plutôt spécialiste des grandes cultures que de la vigne. C'est avec un air presque embarrassé qu'il se décrit désormais comme "petit viticulteur", supervisant d'un œil attentif les premières vendanges de sa vie.

Comme dix autres producteurs disséminés dans la Somme, le Nord, l'Aisne et le Pas-de-Calais, il a planté ses 20.000 pieds de vigne au printemps 2020.

Il a été accompagné par la société de négoce agricole Ternoveo, dont l'ambition est de créer d'icicinq ans une filière viticole sur 200 hectares dans les Hauts-de-France. Elle a fourni à l'exploitant, "qui n'aurait pas pu se lancer seul", une expertise technique, une formation "pour se transformer en vigneron" et des intrants agricoles (engrais, pesticides) adaptés à la culture du raisin. Ternoveo va désormais lui acheter son raisin gorgé de sucre et le transformer en vin dans son chai de la Somme.

Laurent Sellié, habitué à la "routine" des céréales, en a les yeux qui brillent en soupesant une grappe aux baies arrondies : "Il y a trois semaines, c'était encore du vinaigre et là, j'ai vu l'évolution du sucre, elle s'est transformée, c'est incroyable. La vigne, ça vit, ça change !".