Avec le baromètre covid en orange, le monde de la nuit va pouvoir rouvrir : "Le secteur est à l'agonie financièrement et mentalement "

Sur les grands clubs, les aides publiques n'ont clairement pas suffi

La plus grosse période de rentrée financière, c'est de l'automne au printemps : le secteur de la nuit, fermé depuis le 26 novembre, a donc gardé porte close durant sa période la plus rentable. Et qu'il est urgent de pouvoir rouvrir. "À partir du 31 mars, les festivals recommencent, donc ça veut dire que pour nous, la saison est quasiment finie." Surtout que, selon les régions, les aides publiques n'ont pas été suffisantes.

"Sur les grands clubs, les aides publiques n'ont clairement pas suffi, ajoute-t-il. En plus, on sait qu'il y a des différences au niveau des régions. À Bruxelles, les grands clubs ont été aidés financièrement, mais pas suffisamment. Et c'est clair qu'on va encore parler de certaines conditions, dont la ventilation. On parle d'investissements dans ces cas-là et il faudra des aides publiques pour pouvoir faire les améliorations au niveau de la ventilation."

La difficile question de la ventilation

En effet, la grande question sera celle de la qualité de l'air dans ces lieux de fête. "On est en discussion avec le commissariat Corona depuis deux mois. Les discussions n'ont pas réellement commencé avant, et aujourd'hui, on demande à l'État fédéral de payer un monitoring du secteur parce qu'un club n'est pas l'autre. Il y en a qui sont en ville, d'autres qui sont en pleine campagne, d'autres qui sont dans un parc, il y a du voisinage, certains, pour faire des transformations, devront demander un permis d'environnement, d'autres vont faire de la purification d'air. Donc, chaque club est unique et va demander une intervention spécifique. Les investissements vont donc être plus ou moins grands."

On nous demande des normes qui sont celles des bureaux

"Le pire ennemi du clubbing, c'est la chaleur. Donc, c'est évident que tous les clubs ont des systèmes de ventilation hyper efficaces et qu'on ne craint pas grand-chose dans un club. Par contre, ce qu'on nous demande aujourd'hui au niveau du PPM et du CO2, ce sont des normes qui sont celles des bureaux. Or, quand les gens sont les uns sur les autres en train de danser, ça dégage de la chaleur et plus de CO2 que la normale. Donc, la question est : est-ce qu'on sait descendre aux normes qu'ils veulent atteindre ? Heureusement, on a obtenu un délai pour y aller, mais on doit encore monitorer et étudier, et ça doit être fait de manière scientifique, on ne va pas juste accepter de mettre telle machine de tel fabricant en croyant que c'est la solution miracle." La menace est en effet de ne pas pouvoir rouvrir à pleine capacité, ce qui n'est "pas tenable financièrement. On devrait demander des aides pour combler la différence."

Les répercussions pourraient aussi se sentir du côté des clients. "Il n'est pas impossible que les prix montent peut-être de un ou deux euros pour combler. Mais ça va aussi dépendre de la taille du club. Si on a 200 personnes ou 1 000 personnes, on ne fait pas le même revenu. Mais c'est clair que tout ce qui est checker les CST, tout ce qui est normes sanitaires, tout ce qu'on a dû investir pour monter le niveau de sécurité, si on peut l'appeler comme ça, il va falloir à un moment le récupérer, et s'il n'y a pas d'aide financière de l'État, il faudra aller les chercher chez le client, il n'y aura pas le choix."