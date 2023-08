Avec Lauren James, l’Angleterre tient sa nouvelle reine

Reprise dans la sélection anglaise pour participer au Mondial 2023, elle participe à son tout premier grand tournoi avec les Three Lionesses. Et on peut dire qu’elle y évolue sans le moindre complexe. Montée à l’heure de jeu face à Haïti, elle a été titularisée pour les deux rencontres suivantes face au Danemark et à la Chine.

Contre le Danemark, Lauren a inscrit le seul but de la rencontre et a rapporté trois points précieux aux siennes. Et que dire de ce match face à la Chine, championne d’Asie en titre ? Lauren James a survolé cette rencontre et éclaboussé la planète foot de son talent ! Deux très beaux buts inscrits (en plus d’un non moins beau but annulé), et trois assists en un seul match. Une performance stratosphérique qui lui a valu un emballement énorme dans son pays et même en dehors.

Dribbleuse agile, habile des deux pieds, Lauren a de beaux jours devant elle dans ce sport et peut confirmer très rapidement que l’Angleterre pourra compter sur elle. Prochain rendez-vous, le 7 août face au Nigéria.