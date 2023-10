Avec "La Souterraine", Sophie Marceau s’épanouit dans l’écriture : "J’y retrouve mon authenticité"

On connaissait l’actrice et la réalisatrice française. Découvrons l’écrivaine. Sophie Marceau était l’invitée d’Entrez Sans Frapper nous présenter son livre La Souterraine. Un recueil de nouvelles et de poèmes qui se répondent et se complètent : d’un décor à l’autre, les héroïnes incarnent chacune à leur manière le sort d’être femme, qu’il s’exprime par un corps, un rôle, un héritage. Au fil des récits, il s’agit toujours de dévoiler un mystère, la part souterraine…

Même si Sophie Marceau ne voulait pas faire une autobiographie, le livre révèle de manière subliminale des éléments personnels, comme elle précise : "Il y a tellement de mélange entre fiction et réalité – ce qui est un peu le lot de ma vie aussi : je suis un peu fabriquée des deux".