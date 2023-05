Avec la sécheresse, de nombreuses théories complotistes refont surface.

Bien connue des experts du complotisme, la théorie des "chemtrails", qui avait perdu de sa vigueur ces dernières années, a également refait surface. Selon les tenants de cette théorie maintes fois démentie, les traînées d’avions visibles dans le ciel sont la trace de produits chimiques répandus délibérément pour des raisons secrètes, qui changent au gré de l’actualité. Dans le contexte actuel, ces produits chimiques auraient pour objectif d’arrêter les pluies et de provoquer de la sécheresse.

En France, c’est l’annonce du "Plan de sobriété" sur l’eau par Emmanuel Macron il y a quelques semaines qui a remis des pièces dans la machine complotiste. Des comptes ont vu dans "ce nouveau narratif de la sécheresse et des pénuries d’eau" la volonté "de renforcer le contrôle sur les populations" via des "outils de surveillance".

"Avec la sécheresse, on a un sujet de rêve", relève Laurent Cordonier, directeur de recherche à la Fondation Descartes, spécialisée sur les enjeux liés à l’information et la désinformation. "On a d’un côté ceux qui disent que la sécheresse est orchestrée par le gouvernement et de l’autre, des personnes qui disent : 'On nous ment, il n’y a pas de sécheresse, regardez il pleut, regardez les rivières sont pleines'. C’est facile et ça rejoint toute une tendance de désinformation sur le climat", ajoute le chercheur.