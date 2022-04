Avec la saison 2 des "Zinstrus", France Musique continue son exploration ludique des instruments de musique

La harpe, c’est un instrument pour les filles, l’accordéon, c’est pour la musique de vieux, la flûte à bec est irritante, l’orgue, c’est un grand piano… Toutes ses idées reçues que nos enfants peuvent avoir – ou pas – sur les instruments de musique sont décortiquées dans les nouveaux épisodes du podcast "Les Zinstrus" de France Musique. Cinq épisodes ludique et didactique qui susciteront – peut-être – quelques vocations.

Dans le monde merveilleux des "zinstrus", nous demandons la flûte à bec, l’accordéon, la guitare, l’orgue et la harpe. Voici les cinq nouveaux épisodes de la saison 2 des Zinstrus, un podcast original de France Musique écrit par Saskia Deville. Alors que les musiciens de l’orchestre font une pause dans leur répétition, leurs instruments, laissés sur la scène de l’Auditorium de la Maison de la radio, prennent soudain vie sous les yeux d’enfants présents dans la salle. C’est l’occasion rêvée pour ces petits curieux de découvrir toutes les spécificités de ces instruments et de leur poser toutes les questions qui leur passent par la tête.

Voici l’idée originale de ce podcast didactique écrit et produit par Saskia De Ville, qui s’entourent – comme pour la première saison - de musiciens et de comédiens, qui incarnent en musique et en voix les fameux instruments de musique, qui prennent un malin plaisir à expliquer toutes leurs caractéristiques aux enfants. Parmi les nouveaux duos comédiens-musiciens, on retrouve Didier Bourdon en harpe meilleur ami de Marie-Antoinette, accompagné de Clara Izambert-Jarry, Marie-Anne Chazel en orgue aux 5000 tuyaux et Karol Mossakowski, Laure Calamy – révélation de la série Dix pour cent - en guitare superstar, accompagnée de Thibault Cauvin, Panayotis Pascot en accordéon, roi de la piste, et Félicien Brut, et enfin, Augustin Trapenard en flûte à bec au sacré tempérament, et Evolène Kiener.

C’est toujours aussi drôle, ludique, inventif et surtout très instructif, on y apprend toutes les spécificités de chaque instrument, de quoi ils sont faits, comment on les joue et on découvre même quelques petits secrets jalousement gardés jusque-là par les instruments (ces petits cachottiers !).

Et mention spéciale pour l’épisode de la harpe dans lequel vous entendrez une Marie-Antoinette chantonner Libérée, délivrée, avec un doux accent allemand sur fond de harpe. Tout un programme à découvrir sur le site de France Musique.