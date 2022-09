Avec la retraite de Federer, le tennis salue l'un des joueurs les plus titrés de l'histoire en Grand Chelem

Avec ses 20 titres titres du Grand Chelem, Roger Federer, qui vient d'annoncer sa retraite pour le week-end du 24-25 septembre, restera derrière ses deux grands rivaux dans les livres de statistiques, Rafael Nadal et Novak Djokovic. Voici les joueuses et joueurs les plus titrés de l'histoire du tennis.

24 titres en Grand Chelem: Margaret Court (AUS)

23: Serena Williams (USA)

22: Steffi Graf (GER), Rafael Nadal (ESP) *

21: Novak Djokovic (SRB) *

20: Roger Federer (SUI)

19: Helen Wills Moody (USA)

18: Chris Evert (USA), Martina Navratilova (CZE/USA)

14: Pete Sampras (USA)

12: Roy Emerson (AUS), Billie Jean King (USA)

11: Björn Borg (SWE), Rod Laver (AUS)

10: Bill Tilden (USA)

9: Monica Seles (YOU/USA), Maureen Connolly (USA)

8: Ivan Lendl (CZE/USA), Jimmy Connors (USA), Andre Agassi (USA), Fred Perry (GBR), Ken Rosewall (AUS), Suzanne Lenglen (FRA), etc...

7: John McEnroe (USA), Mats Wilander (SWE), Henri Cochet (FRA), René Lacoste (FRA), Justine Hénin (BEL), Venus Williams (USA), etc...

6: Boris Becker (GER), Stefan Edberg (SWE), etc...

NB: * Pour les joueurs encore en activité