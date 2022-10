Avec la Pixel Watch, Google se lance enfin sur le marché des montres connectées

La firme de Mountain View a officialisé la Google Pixel Watch, sa première montre connectée. Une première depuis le lancement de Wear OS en 2014.

Car oui, Google propose depuis huit ans un système d’opération pour montres connectées, sans jamais avoir commercialisé de modèle maison. Wear OS était donc utilisé par d’autres fabricants, comme Samsung, tout comme Android était utilisé par de nombreuses marques avant que Google ne se lance sur le marché des smartphones avec sa gamme Pixel.

Quelques semaines après la présentation de l’Apple Watch Series 8 et l’Apple Watch Ultra, Google confirme donc son arrivée avec une montre connectée très élégante. Son design circulaire de 41 mm permet d’éviter toute comparaison avec la marque à la pomme, et se rapproche plus d’une montre classique. Google explique d’ailleurs que le design a été pensé " pour être une montre et pas un ordinateur sur votre poignet. "

Côté technique, l’écran de la Pixel Watch affiche une densité de 320 pixels par pouce, et une luminosité de 1000 cd/m2. La montre embarque une puce Exynos 9110 (déjà présente sur la Samsung Galaxy Watch de 2018); ainsi qu’un co-processeur dédié au suivi de santé. Google annonce que la Pixel Watch est plus précise que les FitBit (racheté par Google en 2019) en ce qui concerne la géolocalisation et les relevés de fréquence cardiaque.

La montre sera commercialisée dès le 13 octobre, au prix de 379 euros pour le modèle Wi-Fi et 429 euros pour la version 4G. Et comme pour les smartphones Pixel, un lancement en Belgique n’est probablement pas prévu. Il faudra donc passer par des boutiques françaises en ligne.