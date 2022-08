Avec la montée des prix des billets d'avion, quelles stratégies adopter pour continuer de voyager ?

Si Ryanair ne proposera plus de "super promos" avec des billets d'avion d'une valeur de 1 à 10 euros durant plusieurs années, d'après l'annonce de son patron Michael O'Leary confiée à la BBC, cela ne signifie pas qu'il n'existera plus de bons plans pour voler moins cher.

Dans cette optique, il n'est pas inutile de lorgner du côté des programmes de fidélité des transporteurs. Par exemple, la Singapore Airlines vient de relancer son programme KrisFlyer (interrompu au moment de la crise sanitaire) et propose des rabais sur des itinéraires internationaux programmés au mois de septembre. On peut espérer obtenir jusqu'à 30% d'économie sur un siège en classe éco ou en premium éco, à condition donc d'échanger ses miles. Chez United, la promotion prend une autre forme : on obtient des miles bonus quand on réserve certains itinéraires.