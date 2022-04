"Avec la matière de 13 piles, on peut fabriquer une monture de lunettes"

Bebat, l’organisme responsable de ces opérations, lance depuis lundi sa campagne de collecte annuelle. En 2021, la quantité record de 3500 tonnes de piles a été récolée en Belgique. Pour en parler, la porte-parole de Bebat, Fatima Boudjaoui, était l’invitée de Matin Première.

Une famille compte en moyenne 121 piles dans son foyer. Comment expliquer ce chiffre ?

Fatima Boudjaoui : "C’est effectivement un chiffre impressionnant qui s’explique par le fait que nous sommes entourés d’appareils qui fonctionnent avec des piles ou des batteries. On pense spontanément aux télécommandes ou aux jouets. Ce sont les objets les plus fréquents qui fonctionnent sur base de piles et de batteries. Mais il y en a aussi dans tout appareil qui fonctionne de manière générale sans fil, comme l’éclairage des vélos, les GSM, les souris d’ordinateur. Beaucoup et de plus en plus d’outillage, de bricolage ou de jardin comme les perceuses-visseuses, etc."

Donc vraiment, on est entouré d’objets contenant des piles ou fonctionnant avec des piles et des batteries. Et lorsqu’on les remplace, lorsqu’on remplace ces appareils ou lorsqu’on en change, on oublie souvent d’enlever ces piles et elles se retrouvent alors dans les tiroirs. Ou alors on oublie tout simplement d’aller simplement les déposer dans un point de collecte."

Et pourtant, plus de 3500 tonnes ont été collectées en 2021. C’est un record ?

"Oui, les Belges ont rapporté un nombre record de piles et de batteries en 2021 dans les points de collecte. C’est une augmentation vraiment importante. C’est 8% d’augmentation par rapport à l’année précédente. L’année précédente, en 2020, était évidemment une année particulière. Et de nombreux points de collecte ont été soit temporairement fermés, soit l’accès était un peu plus compliqué. Malgré tout, cette année-là, le Belge était resté un bon trieur et on avait atteint aussi un bon chiffre."

Le Belge est-il vraiment bon trieur ou est-ce dû au fait qu’il y ait plus d’objets avec des piles ?

"L’augmentation est due au comportement de la population qui est de plus en plus consciente et souhaite participer à ce petit geste et faire un geste pour l’environnement. Elle trie donc bien ses déchets. Le Belge est vraiment un bon trieur et il connaît bien aussi le système de collecte grâce aux différentes campagnes notamment que nous menons. L’année passée, en 2021, on a lancé le nouveau cube de collecte Bebat qui est vraiment très pratique et qui permet de savoir, en fonction de la taille, quelle pile ou batterie nous devons rapporter dans quels points de collecte – dans une école, dans des magasins ou dans les recyparcs."

Mais quel est l’intérêt du recyclage ? Qu’est-ce qu’on peut retirer d’une pile aujourd’hui



"Tout d’abord, le recyclage va permettre de récupérer de nombreuses matières premières qui pourront alors être utilisées une nouvelle fois pour la fabrication de nouveaux objets. Cela nous permet donc d’éviter de devoir aller rechercher, extraire une nouvelle fois de précieuses ressources comme ça dans la nature. Et donc, le tri des déchets est finalement un acte concret et accessible à tous. Et chacun de nous a le pouvoir de contribuer à ce geste pour l’environnement."

Ces piles ont aussi parfois une seconde vie dans un autre objet ?

"Oui, par exemple le zinc des piles alcalines peut être utilisé pour la fabrication de toitures ou de gouttières. Un autre exemple concret, c’est avec le cobalt. On peut l’utiliser forcément pour les smartphones. Avec les matières de 13 piles par exemple, on pourrait fabriquer une monture de lunettes par exemple, ou avec 256 piles, on pourrait fabriquer un nouveau smartphone. En tout cas, cela va permettre ne pas aller puiser les composants en question dans la nature."