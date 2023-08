Avec la Legion Go, Lenovo dévoile une console à mi-chemin entre la Switch de Nintendo et la Steam Deck

Il y a un mois, le site Windows Central révélait que Lenovo planchait sur une console portable, capable de faire tourner des jeux PC. Quelques semaines plus tard, c’est au tout du site Windows Report d’en dévoiler un peu plus. Dont les premières images de cette nouvelle console.

Selon Windows Report, la Legion Go de Lenovo serait équipée d’un écran de 8 pouces, et de deux manettes détachables de part et d’autre, à la manière des Joy-Con de Nintendo. Sur ces manettes, en plus des boutons classiques, on retrouverait deux joysticks ainsi qu’un touchpad sur la partie droite (là où la Steam Deck de Valve en propose deux). Mais Lenovo pourrait surprendre à l’arrière de la console, avec la présence d’une roulette à l’arrière de la manette de droite.