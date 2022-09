Avec la hausse des prix du gaz, la popularité du CNG dégringole

Alors si le CNG n’est plus intéressant financièrement et qu’il est en plus voué à disparaître, les propriétaires devraient-ils se débarrasser de leur voiture ou la transformer en un véhicule à essence ou au diesel ? "La transformation est possible, mais le coût est conséquent. Ça n’en vaut pas la peine", nous explique Olivier Neirynck. "Et je n’abandonnerais pas trop vite la voiture CNG puisque ces voitures rouleront tout aussi bien demain avec des biogaz que les voitures au diesel B7 rouleront avec du diesel bio et des carburants 100% renouvelables. Il ne faut pas se décourager et espérer que le prix du gaz naturel diminuera à moyen terme."