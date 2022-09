Avec la flambée de l’inflation, l’épargne des Belges brûle et le pouvoir d’achat part en fumée

Vers une utilisation plus massive de l’épargne ?

Comment donc réguler l’inflation qui touche le continent européen ? En juillet dernier, la Banque Centrale Européenne (BCE) a décidé d’augmenter son taux directeur.

Depuis 2008, les banques européennes avaient eu l’opportunité d’emprunter à la BCE à des taux très bas, voire négatifs. Cela leur permettait notamment de proposer des prêts avantageux aux citoyens européens. Aujourd’hui, ce n’est plus forcément le cas.

La "Banque des banques européenne" a augmenté ses taux en espérant que les citoyens et entreprises, soumis à des crédits dont le taux est désormais plus élevé, empruntent moins d’argent et réduisent la demande. Une manière donc de ralentir l’économie et par conséquent, ralentir l’inflation.

De cette façon, c’est aussi l’épargne des citoyens et des entreprises qui pourrait être davantage utilisée. Les prêts n’étant pas avantageux, ce sont les fonds propres qui seraient mobilisés, et le pouvoir d’achat serait moins touché.