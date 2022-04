Avec la fin du Plan Hiver, 80 enfants et leurs familles doivent quitter un centre d’accueil du Samu Social sans perspective de relogement

"On sait qu’on va nous demander d’accepter des Ukrainiens dans les places d’accueil libérées. Cela pose la question du double standard".

Une formule "deux poids, deux mesures" qui peut s’expliquer par des statuts différents, réfugiés de guerre d’un côté et sans papiers de l’autre… Mais cette différence de statut cache, dans les deux cas, la même vulnérabilité des familles, selon Michel Genet, directeur de l’ONG Médecins Du Monde. "Ce qui nous interpelle, c’est le tapis rouge pour les Ukrainiens (et tant mieux si le tapis est rouge) , et qu’en parallèle on mette 300 personnes à la rue ! Il aurait peut-être fallu une approche globale !".