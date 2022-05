Avec la disparition de Robert Louis, c’est l’une des voix historiques de la RTB qui s’est tue

Comédien formé au conservatoire de Liège, Robert Louis est passé sans ambages des planches du théâtre aux vibrations des microphones: repéré pour sa voix chaude parmi la troupe de l'Etuve, il a été engagé à l'INR, encore dans les locaux de l'Emulation, pour des lectures de "dramatiques"; il a ensuite, et pendant longtemps hanté quotidiennement les couloirs du Palais des Congrès, et il a marqué l’univers radiophonique de son empreinte. Au début des années septante, dans la foulée des mouvements soixante-huitardes, il a lancé "Du Sel sur la Queue", la première émission radiophonique interactive et participative. Tous les matins, sur ce qui s’est appelé le premier programme avant de devenir La Première, il a ouvert l’antenne à ses auditeurs, pour intervenir librement sur un sujet choisi. Librement, c’est-à-dire sans filtre. Et donc, susceptible d’échapper à tout contrôle, si ce n’est la modération des propos, en direct, par le présentateur. Un exercice parfois délicat. "Du Sel sur la Queue" a d’ailleurs plusieurs fois failli passer à la trappe, sauvée de justesse par ses usagers, mobilisés par exemple autour d'une pétition lancée lors d’un festival de musiques alternatives.

Robert Louis a également produit plusieurs émissions télévisées, principalement sur des questions économiques et de vulgarisations de l'informatique, alors encore très énigmatique aux yeux de madame et monsieur toute-le-monde. C'est là qu'il a pu donné toute la dimension de ses talents de pédagogue. Il vient de s'éteindre, à l'âge de 85 ans.