Avec la crise, l’intérêt pour la laine s’envole

Avec la crise de l’énergie, la tentation de baisser la température dans les habitations ou au bureau est grande. Alors pour se tenir chaud, certains n’hésitent pas à se tourner vers la laine. Chez Baudilaine, à Verviers, un magasin spécialisé dans cette matière, la clientèle a fortement augmenté depuis quelques mois. On y organise même des ateliers tricots.

L’entraide, c’est le maître-mot de ces ateliers tricots. Ceux-ci affichent d’ailleurs complet. Il est vrai que le succès de la laine va grandissant avec la hausse des prix de l’énergie : " On a augmenté notre clientèle de l’ordre de 15 à 20 pc. Forcément, tout le monde va diminuer les températures dans les maisons et donc les dames ont envie de se tricoter un poncho, un plaid ou un pull chaud pour l’hiver. Les ateliers ont aussi énormément de succès. Ils sont presque tous complet et on a à chaque fois des groupes de 20 personnes qui viennent une semaine sur deux parce qu’il y a vraiment beaucoup de succès ", confirme Fabian Baudinet, propriétaire de l’établissement.

Tous les participants ne sont pas motivés avant tout par la crise, mais ils reconnaissent que la laine, ça tient particulièrement chaud : " Je suis en train de faire une étole. A la maison on a diminué la température, donc la laine, on l’apprécie. Ça tient chaud ", reconnaît Véronique. " C’est vrai que j’ai fait trois couvertures. Le fait de tricoter, on a un travail beaucoup plus aéré, or c’est l’air qui est dans la laine qui fait la chaleur ", souligne Anne-Pascale. " Moi je fais un pull pour mon petit-fils et il est tout content ", se réjouit Cécile.

Mérinos, alpaga ou mohair, il y en a pour tous les goûts. Il n’y a plus qu’à choisir un modèle.