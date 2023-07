Avec la chaleur, les punaises de lit sont de retour: comment s'en débarrasser?

Les punaises de lit sont de retour. Ces petites bêtes noires qui ne font pas plus de cinq millimètres peuvent vite devenir un cauchemar, car une fois qu'elles sont là, difficile de s'en débarrasser. A Liège, un immeuble regroupant 120 logements a été infesté par ces insectes microscopiques.

Pour en venir à bout, il faut souvent faire appel à des exterminateurs professionnels. Nous sommes allés à la rencontre de l'un d'entre eux.

Plus il fait chaud, plus elles sont actives

L'été est là, une période synonyme de soleil, de vacances, mais aussi de recrudescence des punaises de lit. Juillet et août sont en effet les mois où il y a le plus d'infestations de ces petites bêtes noires, comme le confirme Lionel De Beer, gérant de la société Belbugs et traqueur de punaises en région liégeoise: "Plus il fait chaud, plus elles sont actives, donc on les voit plus. Généralement, les gens partent plus en vacances, il y a donc plus de possibilités d'en ramener. C'est un des facteurs clés aussi, suite à des voyages. On peut également en ramener en achetant du mobilier d'occasion ou par le voisinage". Il suffit d'en avoir une sur soi, d'en ramener à la maison, et l'infestation peut commencer.

Et en cas d'infection, certaines personnes ont tendance à avoir de mauvais réflexes, comme le souligne le spécialiste: "Quand les gens ont des punaises de lit, ils veulent jeter absolument leur mobilier. Il suffit qu'ils les trimbalent via des cages d'escaliers et des couloirs, elles peuvent tomber et se propager également." Car les punaises peuvent pondre des œufs n'importe où, n'importe quand.

Comment savoir si on est infesté, et que faire pour s'en débarrasser?

Le premier signe de la présence de ces minuscules suceuses de sang, ce sont des piqûres sur la peau. Le problème, c'est que certaines personnes -une sur cinq- ne réagissent pas à ces piqûres. "Pour ces personnes là, c'est assez difficile de savoir quand l'infestation a commencé" confie Lionel De Beer. "Généralement, elles s'en rendent compte assez tard, au moment où on commence à avoir les traces de punaises de lit qui sont leurs excréments, des petits points noirs qu'on voit sur le lit ou autour des lits".

Que faire dès lors en cas de contamination? Plus on s'y prend tôt, mieux c'est: "En tout début d'infestation, on sait traiter soi-même. Il faut laver le linge de lit à 60 degrés et bien passer l'aspirateur à tous les endroits où elles pourraient se cacher. Si le problème est bien avancé, il faut contacter un professionnel directement parce que les produits disponibles au grand public ne sont pas du tout adaptés aux punaises de lit et peuvent faire plus de mal que de bien" explique Lionel De Beer.

A Liège, c'est tout un immeuble qui a été infesté. Dans ce cas, le traitement se fait en plusieurs étapes, avec plusieurs passages d'un professionnel. Tous les logements doivent être traités. Et cela a évidemment un coût: entre 350 et 500 euros, hors TVA.