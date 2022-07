Avec la chaleur, les oiseaux cavernicoles suffoquent.

Son plumage est noir, sa silhouette s'apparente à celle d'une petite arbalète, ses pattes sont très courtes et ses griffes sont acérées pour pouvoir s'agripper fermement aux parois. Le martinet noir est le "grand blessé" du centre de soin pour animaux sauvages L'Hirondelle à Saint-Forgeux, dans le Rhône.

"Au-delà des 34°C, la température ressentie sous les toits est de 10°C en plus. On peut monter jusqu'à 50°C.", explique une bénévole.

"Comme un four, un vrai sauna", ajoute-t-elle "Quand il fait trop chaud, les petits martinets suffoquent et cherchent la fraîcheur, donc ils se précipitent dans le vide ou tombent du nid", poursuit cette passionnée de l'apodidé, qui promet de s'en faire tatouer un dans le dos.

La population de cette espèce est "en déclin", voire "particulièrement menacée", alerte Adeline, qui a vu le centre récupérer entre 800 et 900 martinets par an et accueillir cette année 200 individus en plus par rapport à 2021 à cause des vagues de chaleurs toujours plus fortes d'année en année mais aussi à cause du manque de nourriture des martinets, les insectes se faisant de plus en plus rares "quand il fait très chaud ou très froid", ajoute la soignante.