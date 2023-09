Avec la « Carav’Ane végétale », Emilie et Réglisse transmettent les savoirs botaniques ancestraux de village en village

Ces dernières années, les équipes de l’Aquascope de Virelles se sont plongées dans un travail ethnobotanique intense afin de publier un ouvrage sur les plantes et leurs propriétés à travers les usages traditionnels et les récits qui s’y rapportent. Basé sur les nombreux témoignages de personnes âgées de la région, le livre ‘Cueillette buissonnière dans le bocage. Usages populaires des plantes sauvages en Thiérache – Pays de Chimay’ démontre que ces savoirs sont encore bien vivants dans les esprits mais Emilie Hennot, coordinatrice et animatrice du Centre ethnobotanique de l’Aquascope Virelles a voulu aller plus loin.

" On s’est dit ‘pourquoi pas aller à la rencontre des gens des villages où nous avions interviewé des anciens il y a une dizaine d’années et qui sont aujourd’hui décédés, afin de transmettre à cette génération tout ce que ces personnes nous avaient raconté à l’époque. Le but, c’est vraiment que les gens puissent se réapproprier ces savoirs et qu’ils ne tombent pas dans l’oubli. On voulait également proposer à ce public de changer de regard sur les mauvaises herbes : montrer que toutes ces plantes ont énormément de richesse, qu’il y a une très grande diversité et que c’est un monde vraiment à découvrir et à protéger ", explique Emilie Hennot.