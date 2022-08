Avec l'inflation, les prix des hôtels en Europe sont moins chers qu'avant la crise sanitaire.

Bref, les vacances coûtent plus cher. Mais sont-elles aussi plus onéreuses qu'avant la pandémie, période atypique qui a complètement congelé toutes les activités touristiques ? A en croire une étude analytique réalisée par le cabinet de data Mabrian, la hausse des prix des hôtels en France par rapport à 2019 a surtout concerné les établissements cinq étoiles, à +20%. Respectivement, les tarifs des hôtels trois et quatre étoiles ont progressé de 2% et 5%.

En parallèle, l'étude s'est intéressée au calcul de l'inflation entre juillet 2019 et juin 2022 afin de savoir si une nuit à l'hôtel nous coûtait désormais plus cher... La réponse est non en ce qui concerne les établissements français de trois ou quatre étoiles, l'inflation étant évaluée à 7,83%.

C'est le cas aussi de toutes les gammes d'hôtels espagnols, où l'inflation se situe à 13,55%. Au Royaume-Uni, le phénomène est renforcé par la baisse des tarifs dans les quatre et cinq étoiles (de 1% et 12% respectivement).

Au Portugal, la hausse des prix des quatre étoiles est restée en dessous de l'inflation tandis que les prix des trois étoiles ont même baissé.

En Italie, c'est l'effet inverse : quand on prend en compte l'inflation, à 9,12%, ce sont les établissements les plus luxueux (quatre et cinq étoiles) qui sont moins coûteux par rapport à 2019. A contrario, les trois étoiles transalpins affichent des tarifs en progression de 27%, dépassant largement le repère de l'inflation...