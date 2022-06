Avec l’inflation, il y a des choses que vous vous interdisez ?

Marina, une auditrice de Liège est intervenue à ce sujet sur notre antenne : "Je suis locataire, seule, avec un loyer de 800 euros et un véhicule. J’ai malheureusement perdu mon emploi suite au Covid. Je dois rembourser mon véhicule et ma location, les charges, etc. Je suis obligée de me priver de tout, je n’ai plus la possibilité de m’amuser. Je me sens comme en confinement."

J’ai peur de me retrouver à la rue

"Du point de vue santé, je dois faire le choix de me soigner ou non, je recule les rendez-vous car je compte le moindre centime. J’aimerais que les politiques se rendent compte que le peuple est en train de crever. "