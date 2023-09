Avec l’hiver, les maladies respiratoires guettent les + de 65 ans : plusieurs vaccins sont à envisager

Pour la grippe, seuls des vaccins de type "quadrivalents" seront disponibles en Belgique, certains à dose standard (Alpharix-Tetra®, Vaxigrip Tetra® et Influvac Tetra® utilisables dès 6 mois) et un autre à dose plus forte : Efluelda®, destiné aux plus de 65 ans uniquement et plutôt utilisé dans les maisons de repos.

Ces vaccins protégeront, au moins en partie et surtout pour les formes les plus graves, contre 4 formes de variants du virus grippal actuellement en circulation. Les vaccins contre la grippe peuvent actuellement faire l’objet d’un remboursement, parfois sous certaines conditions.

Côté covid, un seul vaccin (Pfizer) est actuellement disponible en Belgique, adapté à un variant en circulation cet été. Le vaccin anti-covid reste gratuit pour tous. Avec ce rappel de vaccin, ce booster, "on veut augmenter considérablement, au moins dix fois plus, le taux d'anticorps présents, spécialement chez les personnes les plus fragiles", explique le Dr Yves Van Laethem, Président du Conseil Supérieur de la Santé. "Avec un taux d'anticorps aussi important après le rappel, on va avoir assez d'anticorps pour bloquer les variants actuellement présents, pendant de nombreux mois, au moins six mois pour les infections qui amènent à l'hôpital, et probablement beaucoup plus longtemps pour les infections sévères", poursuit Yves Van Laethem.

Enfin, 4 vaccins sont pour le moment autorisés en Belgique contre les infections à pneumocoques : Pneumovax 23®, Prevenar13®, Apexxnar® et Vaxneuvance®. Le choix de l’un et/ou l’autre dépendra du profil de la personne concernée (âge, état de santé, primo-vaccination ou rappel, …). Une visite chez son médecin s’impose donc pour faire le point, estime le Conseil Supérieur de la Santé. Les vaccins contre les infections à pneumocoques peuvent actuellement faire l’objet d’un remboursement, parfois sous certaines conditions.