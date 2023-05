"Avec l'extrême-droite, la cible, c'est toi!" alerte une ASBL liégeoise

Il y a un langage qui est utilisé pour convaincre les électeurs.

"Il y a un lissage du discours de l’extrême droite, éclaire Zoé Fauconnier, chargée de projets à l'ASBL La cible. Depuis dix ans, il y a un langage qui est utilisé pour convaincre les électeurs. Avant, le mot race ressortait. Aujourd’hui, on parle d’identité. Il y a plein d’exemples : l’utilisation des termes "invasion de migrants" alors qu’on fait aujourd’hui face à une crise de l’accueil. Ce choix de mots a pour but d’aller capter un électorat supplémentaire. On parlait de déportation. Maintenant, on parle de "remigration". Avant, on parlait d’ennemis intérieurs. Dorénavant, c’est "être étranger dans son propre pays". On parlait de "chez nous". Maintenant, on joue vraiment sur la vague de la défense du folklore et de notre identité. La tradition et la modernité deviennent "l’héritage de nos aïeuls". Il y a vraiment tout un nouveau discours qui crée cette volonté de certains votants de vouloir aller vers l’extrême droite".

