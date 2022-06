Avec l’été, le Circle Park lance son Summercamp pour vibrer au rythme de la culture et du sport

Depuis 2021, cet ancien site industriel de 15.000 m2 à Anderlecht se voit offrir une seconde vie. Le Circle Park, projet temporaire, accueille des évènements en plein air, des terrains de sport et même des bureaux pour des acteurs locaux de l’économie circulaire. Avec l’été qui pointe le bout de son nez, c’est un Summercamp qui y débarque tous les week-ends. Voici le programme !

Dans un vestige du passé industriel anderlechtois, situé entre le canal et le studio Citygate, des containers roses et des fresques ont pris place à quelques pas d’un hangar désaffecté. Ce lieu symbole du travail a laissé place à un espace de détente où les terrains de sport côtoient une piste de danse et des guinguettes.

Toujours dans une optique d’économie circulaire, ce projet éphémère accueille de nombreux projets depuis un an et l’été ne déroge pas à la règle. À partir du jeudi 23 juin, le Circle Park lance son Summercamp !