Avec l’envolée des prix du cacao, le chocolat c’est de l’or en barre !

Le prix du cacao flambe sur les marchés financiers ! Au début du mois de juillet, la tonne de cacao a atteint un sommet de 2.858 livres sterling sur les marchés financiers. Record absolu pour les deux dernières décennies. Certes, les prix du cacao ont un peu reflué depuis ce record mais, sur un an, le cacao s’est tout de même apprécié de plus de 40%, passant de 1687 livres sterling la tonne le 25 juillet 2022 à environ 2500 livres sterling à la clôture des échanges jeudi 20 juillet.

Production menacée par la pluie

Principale raison à cette envolée spectaculaire des prix : des récoltes médiocres dans les deux principaux pays producteurs, le Ghana et, surtout, la Côte d’Ivoire. "Le marché a été principalement impacté par les incertitudes entourant l'offre de cacao, souligne ainsi l'Organisation internationale du cacao (ICO). Ces incertitudes sont dues en partie aux mauvaises conditions météorologiques en Côte d'Ivoire. "

Les fortes pluies de ces dernières semaines menacent en effet la récolte qui doit débuter en octobre en Côte d’Ivoire, n°1 incontesté avec 45% de la production mondiale de cacao. "Nous avons été obligés de suspendre nos ventes parce que la situation climatique actuelle nous inquiète, a déclaré à l’AFP Yves Brahima Koné, le patron du Conseil café-cacao (CCC) de la Côte d’Ivoire. Nous croyons que la récolte principale qui va débuter en octobre ne sera pas bonne" et que le pays ne pourra pas "avoir une production suffisamment importante pour satisfaire la demande".

Ce contexte se traduit donc par des prix plus élevés sur les marchés internationaux, d’autant plus que, comme le note l’ICO, ces événements météorologiques s’inscrivent "dans un contexte où le marché mondial du cacao vient de connaître plusieurs années consécutives de déficit d'approvisionnement".

Impact sur le prix du chocolat...

Les fortes pluies en Côte d’Ivoire, les soubresauts des marchés à terme de matières premières agricoles… Tout cela semble bien loin de chez nous. Et pourtant ! Les conséquences concrètes de ces mouvements sont parfaitement perceptibles pour les amateurs de chocolat. Dans son communiqué du mois de mai dernier sur l'inflation, l’institut de statistiques Statbel soulignait ainsi que, sur un an, le prix du cacao et de la poudre à base de chocolat avait augmenté de 31,8%. Les amateurs de chocolat chaud ont donc déjà bien senti la douloureuse…

...sous toutes ses formes

Ils ne sont pas les seuls. Les amateurs de barres chocolatées ou de pralines aussi ont senti passer les augmentations de prix ces derniers mois. Les multinationales du secteur le reconnaissent, d'ailleurs. Comme le groupe Mondelez (propriétaire des marques Côte d’Or, Milka et Toblerone) qui, début avril, expliquait à nos confrères de L’Avenir que, "comme beaucoup d’industriels, nous avons été confrontés à des hausses de nos coûts de production. Les matières premières, le carton, l’aluminium, le transport, l’énergie, l’inflation… Presque rien n’a échappé à la crise. Ce qui nous a contraint à augmenter un peu nos prix, même si nous n’avons pas tout répercuté sur les consommateurs."

Recul de la consommation

Et apparemment, la hausse des prix du chocolat en magasin incite les consommateurs - au moins certains d'entre eux - à acheter (un peu) moins. C’est en tout cas le constat posé par le CEO du Groupe Barry Callebaut Peter Feld à l’occasion de la présentation des résultats trimestriels de l’entreprise basée en Suisse : "Au cours des neuf premiers mois de l’exercice, expliquait-il, nous avons enregistré des volumes faibles dans un environnement inflationniste persistant qui a affecté la demande des clients. Nos volumes sont en adéquation avec le recul du marché sous-jacent des confiseries chocolatées". Le volume de l’activité ‘chocolats’ du groupe a baissé de 3,7%.

Le sucre aussi s’est envolé

Si le beurre de cacao est évidemment indispensable pour fabriquer du chocolat, il faut lui adjoindre d’autres matières premières agricoles, en particulier du sucre et du lait (sous forme de poudre). Or, côté sucre, les prix flambent, tout simplement. "Le prix du sucre en Europe a augmenté en moyenne de 63,1 % au cours de la période sous revue, note le Groupe Barry Callebaut, en raison de la faiblesse des stocks, d’une mauvaise récolte et des prix élevés de l’énergie."

Côté lait, en revanche, la situation est très différente : "Les prix des produits laitiers ont baissé en moyenne de -19,5 % au cours des neuf premiers mois de [notre] exercice 2022/23, constate le Groupe Barry Callebaut, sous l’effet d’une combinaison de facteurs liés à l’offre et à la demande. Si l’offre de lait s’est globalement améliorée, la demande des consommateurs s’est ralentie en raison d’une inflation durablement élevée".

Un budget chocolat mesuré

Au bout du compte, avec la hausse spectaculaire des prix du cacao et du sucre, et malgré la baisse des prix du lait, oui, le chocolat est sensiblement plus cher qu’il y a un an. Les Belges en consomment-ils moins ? Possible. Avec quel budget ? On n’a pas de statistiques récentes sur le sujet. Pour avoir une idée de ce que les Belges dépensent pour le chocolat, il faut consulter la très sérieuse - mais un peu lointaine évidemment - Enquête sur le budget des ménages 2020 de Statbel, publiée en septembre 2021. On y apprend qu’en 2020, en moyenne, chaque ménage a dépensé 173 euros pour acheter du chocolat. Dont 87 euros (en moyenne toujours) pour des barres, copeaux ou tablettes, 37 euros pour des pralines et 23 euros pour des pâtes à tartiner.